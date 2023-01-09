前台北市長、台灣民眾黨主席柯文哲9日上午在立委邱臣遠陪同下，造訪基隆市政府，拜會基隆市長謝國樑，除當面祝賀謝國樑外，也與謝分享在台北市8年執政以及推動智慧城市的經驗。謝國樑表示，他日前表示基隆應升格為直轄市，感謝柯文哲與他分享執政經驗，北市智慧城市經驗就是最好的借鏡。

基隆市長謝國樑（右1）感謝前台北市長柯文哲（左2）與他分享執政及推動智慧城市的經驗。（張志康攝）

柯文哲表示，上午的行程其實是私人拜會，沒想到現場有那麼多媒體，他嚇了一跳。談到來訪基隆市府，柯文哲透露，基隆市政府祕書長方定安是台北市都發局副局長轉任，副市長邱佩琳則是謝國樑市長以前就認識，今天來拜訪老朋友加油打氣，同時分享過去在台北推動智慧城市經驗與技術。

媒體也問柯文哲來訪基隆，外界認為是為了2024年的總統大選鋪路，對此，柯文哲表示這是想太多了，也無關所謂「藍白合」，純粹是來拜訪老朋友。至於王鴻薇表示藍營有意將他與郭台銘納入2024年總統大選民調，柯文哲則說：「半年後再回答（這個問題）。」

謝國樑指出，台北市無論在推動智慧城市或是教育上，讓家長放心、孩子安心就學，都值得基隆市政府未來學習借鏡，柯文哲與他分享過去8年的台北市政經驗，透過方定安過去在北市推動智慧城市經驗，未來能讓基隆市政、教育工作更順利、更有效率。

謝國樑說柯文哲在任職台北市長期間推動的「智慧城市」想法，能夠有助於基隆提升競爭力，除iVoting可以即時反應民意外，電子公文的設置能夠加快行政作業流程，減少紙張的浪費。

此外，謝國樑也特別指出過去台北市在校園推動超級悠遊卡推行試辦，也可以傳承給基隆，讓學生家長能夠瞭解學生上下學的時間、在校購買午餐、零食等消費行為，還能節省繳交班費所浪費的時間。