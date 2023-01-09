Mister Donut「哞~草莓牛奶」由瑞穗鮮乳添加草莓果泥及草莓丁，打造濃郁酸甜滋味，85元。（Mister Donut提供）

寒冬是粉嫩香甜的草莓盛產季節，今年甜甜圈品牌Mister Donut挑戰草莓Plus 5種以上食材的多種吃法，以當家招牌波堤及歐菲香推出9款草莓季新品，還有首次亮相的「草莓歐菲塔」，以酸甜草莓搭上濃郁乳酪的新食感，並因應農曆兔年，加碼推出應景的草莓蜜桃雪兔造型甜甜圈，10日起上市。

新推出的草莓歐菲塔含兩款口味，「北海道乳酪草莓歐菲塔」綿密草莓歐菲香製成的塔皮基底，中心添加醇厚北海道乳酪草莓餡，放入烤箱加熱，融為一體，最上層淋上酸V的草莓醬，濃郁奶香搭清甜果酸訴求不膩滋味；「北海道乳酪草莓可可歐菲塔」沾裹1／3香濃可可醬，中心以酸甜草莓乳酪餡做搭配，可可與草莓的超人氣組合，入口綿密。同時波堤界顏質代表「雪花草莓波堤」華麗登場，以草莓波堤沾上嘎滋酸甜白草莓醬及莓果可可雙色刮屑，入口體會雙重嘎滋咬感，不止如此，為迎接即將到來的農曆兔年，以草莓為主題推出應景的「草莓蜜桃雪兔」造型甜甜圈，不只造型Q萌，內餡更加入草莓與蜜桃雙果甜蜜出擊。

不只是甜甜圈，還有多款草莓季限定飲品，經典熱銷款「哞~草莓牛奶」使用優質乳源的瑞穗鮮乳，不另外添加冰塊，乳香醇厚，每一口都充斥著草莓果香及乳香。還有兩款搭配時令水果香橙的清爽飲品「粉莓香橙冰茶」、「粉莓香橙蘇打」個別加入青茶或氣泡水，帶出清爽酸甜的多重滋味；最後是茶類愛好者的福音「熱草莓烏龍茶」，以帶有果肉的酸甜草莓醬加入富含熟果甘甜風味的烏龍茶中，使純粹的茶香多了淡淡果香，同時醇厚的「熱琥珀烏龍茶」也在冬天溫暖上架。配合新品上市，10日起同步推出甜甜圈買6送3和飲品第2件5折優惠。