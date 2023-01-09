桃園一名19歲男子小帥（化名）見表弟和13歲女友小美（化名）吵架感情生變，假借名義約小美聊天，卻伸出狼爪在房內性侵得逞，事後小帥雖認罪但堅稱以為小美16歲，法官最終採信他不知情說詞，依強制性交罪判處有期徒刑1年10月，緩刑5年。全案可上訴。

19歲男子小帥（化名）2019年11月間，見表弟阿宏（化名）和13歲女友小美（化名）吵架，便透過臉書聯絡小美稱要幫忙解決感情問題，2人相約在公園碰面，見面後小帥又提議到自家住處聊天，不料小美隨他一同回家後，小帥竟伸出狼爪指侵小美，並掏出生殖器欲強行插入，由於小美不斷掙扎，小帥最後並未放入，而是以生殖器磨蹭她下體直到射精。當晚阿宏騎車前往小帥住處找小美，見2人一起下樓且小美神色有異，在阿宏不斷追問下，小美才將小帥惡行全盤托出並報警處理。

小帥到案後坦承自身犯行，但他表示自己不知道小美年僅13歲，以為她已經16歲。小美則證稱臉書帳號有標註就讀國中，且與小帥視訊時身上穿著國一新生的校徽、身邊也有小帥認識的學姊，小帥則辯稱不知道學校制服校徽有更換，且2人在公園碰面時，也沒注意小美是否穿制服。對此法官認為一般人在與他人視訊或碰面時，不會特別留意對方身上制服之校徽圖樣，認定不符合加重要件。

法院審酌，小帥高中肄業、現從事物流工作月薪約2萬7千元左右，考量他沒有前科、且坦承犯行，犯後也積極達成並給付和解金，依強制性交罪判他有期徒刑1年10月，緩刑5年，期間須接受法治教育課程6場次。

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