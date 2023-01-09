因境外及台灣本土汙染物受高壓迴流天氣型態影響，持續滯留累積，霧霾嚴重，嘉義市今天空氣品質紅色警示，國中小學生戶外體育課及活動都改為室內，市府環保局加強空汙防制措施，預估明天的擴散條件仍差，籲請民眾做好自我防護。

嘉義市民族國小掛紅色空品旗警示。（嘉義市民族國小提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市府教育處長林立生表示，今天嘉義市因環境風場吹東風，西半部位於背風側，水平風速弱，擴散條件差，汙染物易累積，空氣品質不良，達紅色警示，全市國中小啟動應變措施，室外課程改在室內上課。

民族國小陳文瑜說，學校已掛起紅色空品旗，並透過廣播提醒師生防護，各班級關閉門窗、開啟新風系統，必要時到戶外一定要戴口罩，戶外活動或體育課改在室內，開放活動中心讓小朋友在下課時間可以遊戲休閒。

嘉義市環保局表示，今天上因風速弱、逆溫及高溼度濃霧影響，擴散條件差，PM2.5濃度偏高，西半部空品為「橘色提醒」至「紅害警示」等級，嘉義市的內陸位置，不利汙染物擴散，受影響時間長，預估明天中午前擴散條件都不佳，午後東北季風增強空汙才會改善。