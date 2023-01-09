美股四大指數6日強彈，晶圓代工雙雄台積電(2330)及聯電(2303)今（9）日在買盤敲進下放量勁揚，終場大漲4.91％及4.95％、收在最高點481元及44.5元，帶動半導體類股指數飆升4.41％、收於最高點323.29點，加權指數亦強彈378.87點、收於最高點14752.21點。

聯電6日公告2022年12月自結合併營收209.46億元，雖月減7.09％至近10月低點，仍年增3.29％，續創同期新高。第四季合併營收678.35億元，季減10.02％、年增14.78％，創歷史第三高。全年合併營收2787.05億元、年增30.84％，連3年創高，表現符合預期。

台積電尚未公布2022年12月營收，受惠4奈米及5奈米等先進製程產品需求增加，彌補7奈米稼動率下滑缺口，11月自結合併營收創2227.06億元新高，月增5.92％、年增達50.21％，前11月合併營收2.07兆元，年增達44.64％，持續提前改寫年度新高。

台積電預計10日公布2022年12月自結合併營收，並將於12日召開線上法說，揭示第四季營運概況及未來展望。投顧法人預期，台積電12月營收將降溫，仍有機會維持逾2100億元高檔，使第四季合併營收再創新高，全年營收成長有望逾4成。

美系外資日前出具報告，認為受高階智慧手機及數據中心訂單減少，台積電2023年首季營收將季減14～15％，但在晶圓代工價格提升下，毛利率可望維持於55％。同時，預測台積電將在法說中定調2023年為「溫和成長」，資本支出維持300億美元規模。

美系外資認為隨著晶圓代工資本支出及產量減少、科技產品價格下跌、經濟重新開放下，半導體產業將於下半年復甦，台積電因具技術領先地位、致力全球布局、且首季毛利率有望優於預期，維持「優於大盤」評等，目標價700元。

而聯電則將於16日召開線上法說，公布2020年第四季營運概況及未來展望。聯電總經理王石前次法說時表示，由於目前市場能見度較低，今年營運表現仍難以預估，尚待進一步觀察，此次對於今年營運展望的最新看法將備受關注。