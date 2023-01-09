副總統賴清德今天出席「天下經濟論壇」指出，今年全球經濟將面臨貨幣緊縮、中國經濟下行、全球產業鏈重組、能源轉型進入過渡期等「四大挑戰」，政府將繼續採取溫和的貨幣緊縮政策，穩定匯率、物價政策，讓企業不至於「內外交迫」，相關部會也將採取各項措施，把通膨壓在2％以下。

賴清德去年在出席「天下經濟論壇」時曾提到，台灣企業的問題是「面對訂單應接不暇」。他今天再度出席論壇指出，沒想到短短一年之間，世界景氣變化如此之大，全球經濟可能出現衰退，台灣也將面臨各項挑戰。

彙整各種國際機構研究，他認為2023年全球的經濟挑戰主要有四項：

第一，是全球多數央行繼續採取貨幣緊縮政策，恐將拖累全球經濟發展：過去相當長一段時間，全球因為金融危機與疫情採取貨幣寬鬆政策，但俄羅斯侵略烏克蘭後，各國物價大幅上漲，美國消費者物價指數（CPI）一度逼近9％，歐洲、亞洲也有類似狀況，美國聯準會因此連續升息17碼控制通貨膨脹。美國升息自然會讓經濟放緩、開發中國家債務成本提高，帶動全球經濟下行。

他說，面對挑戰，政府將繼續採取溫和的貨幣緊縮政策，穩定匯率、物價政策，讓企業不至於「內外交迫」。台幣在美國升息期間貶值約9％，幅度和歐元、人民幣、韓圜相仿；過去一年央行的升息幅度是2.5碼、目前企業界貸款或建築業融資利率在2％左右，相關部會將採取各項措施，把通膨壓在2％以下，2023年CPI推估將在1.8％到1.9％之間。

第二個挑戰，是中國經濟發展下行帶來的壓力：中國因應疫情的方式，不管是動態清零或像現在突然間全部開放，對生產力都有很大影響，加上中國房地產部門表現不如預期，又面對來自美國的科技壓制，可以預期，2023年中國經濟應該會比去年更糟。在這種情況下，全球經濟都會受到影響，台灣自然不例外。

賴清德強調，台灣面對這局勢，所採取的是擴大公共支出、獎勵投資、帶動內需市場，讓經濟不至於受太大衝擊。2023年，中央政府總預算是2.7兆元，公共建設支出是5900億元，科技預算1700億元，這三個金額都是歷史新高。再加上今年稅收超徵4500億，中央政府會將1000億挹注勞健保、對台電加碼投資、凍結貨物稅上升；另外會用1000億，透過七大面向，打造韌性經濟。

第三個挑戰，是產業鏈重組：全球產業鏈進行短鏈或區域鏈重組，自然而然增加成本、降低效率、影響全球經濟發展。台灣政府對此佈局算早。2018年我在行政院時，就提出歡迎台商回台投資專案，目前有1.7兆資金回到台灣，創造超過10萬個工作機會，政府也歡迎根留台灣的企業加碼，並提出投資獎勵。

第四個挑戰，是氣候變遷、能源轉型出現過渡時期。特別是俄羅斯侵略烏克蘭之後，將天然氣轉為抗衡民主陣營制裁的手段，勢必影響全球經濟發展。

他說，蔡英文總統在2021年已揭櫫2050淨零轉型使命，行政院去年也公布建立在氣候法制與科技應用基礎上的轉型路徑，主要是推動能源、產業、社會、生活四個轉型。2030年之前，政府預計投資9000億元，希望帶動民間共同投資、逐步達成淨零目標。

賴清德認為，過程中，台灣可運用人工智慧、物聯網、雲端運算、大數據分析等科技，再善用半導體力量，開發因應氣候變遷的晶片，這是台灣的機會。「我希望政府和民間企業、社團共同合作，只要擬定正確的對策向前行，一定可以達到刷新未來的目標」。