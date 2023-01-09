歷經10年努力，福壽山農場國民賓館9日終於盛大開幕，場長陳相寶表示，明天正式開放訂房，由於大梨山地區觀光前景越來越好，農曆年、228連假及櫻花季期間都是熱門時段，預估62間房1分鐘內秒殺。

歷經10年努力，福壽山農場國民賓館9日終於盛大開幕。（福壽山農場提供）

福壽山農場國民賓館在各界全力支持下，歷經10年努力終於，於2020年7月破土，去年底完工，今日11時辦理揭幕，由退輔會副主委姜振中主持，立委江啟臣等逾50位地方仕紳與會，梨山中小學祈福暖場以及獅鼓表演後揭開序幕。

歷經10年努力，福壽山農場國民賓館9日終於盛大開幕。（福壽山農場提供）

姜振中表示，賓館將於明日8時正式開放訂房及營運，期許農場秉持「拙樸無華、再現榮光、互利共好」初衷，除持續為榮民服務外，更希望為大梨山創造新亮點及提升觀光發展。

陳相寶指出，國民賓館是前場長李清彬開始努力爭取，經過歷任場長、所有同仁及施工團隊的努力，才能順利完成，農場109個房間也超前部署配合環保署7月1日將實施「不主動提供一次性旅宿用品」，因此，和台北圓山大飯店在111年底同時獲得該署「銀級旅館標章」表揚，也獲得台中市府「低碳旅館」的認證，農場將和所有的旅客共同努力追求環保永續。

陳相寶說，明天網路、電話同步開放訂房，由於大梨山地區的觀光前景越來越好，農曆年、228連假及櫻花季期間都是熱門時段，搶訂手刀務必準備好，預估 1分鐘內秒殺，建議大家避開高峰期，4月後農場紫藤及蘋果花開時，也是不錯的選擇。