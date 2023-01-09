新竹市政府9日再發布最新一級主管人事，前衛福部桃園醫院副院長、衛福部台中醫院顧問陳厚全接任新竹市衛生局長，市長高虹安表示，陳厚全加入市政團隊之後，定可發揮智慧醫療及院務管理的專業能力，尤其台大湳雅院區將與經國院區的整合工程，更需要借重陳厚全的經驗與視野。

市府指出，陳厚全為國立陽明大學醫學系畢業，專業為骨科學及創傷學，現正就讀陽明交通大學生物資訊研究所博士班，專攻醫療資訊學，曾任衛生福利部桃園醫院副院長，投身醫療服務超過25年，在智慧醫療、人口老化預測以及健康照護等領域皆有充分的專案推動經驗與成果，這些都是台灣因應高齡化社會最亟需的能力。

陳厚全擔任部桃園醫院副院長期間，導入臨床早期預警系統（Early Warning System EWS），結合雲端資料庫與AI人工智慧，提高臨床醫護人員的作業效率及準確度，推動專案過程更發現，全院的非預期緊急事件發生率與急救後死亡率皆有顯著降低，每日更僅需10分鐘時間便可迅速瀏覽全院300位病患的情況，除提升病患醫療品質外，更能為病患搶得寶貴時間。

另，陳厚全於2000年成立「台灣國際醫療行動協會」，積極投身公益，義診足跡踏遍西藏、尼泊爾、印度、非洲等超過30個國家，不僅曾協助災後的海地開發醫院資訊系統，也協助馬拉威建立北部骨科醫療網，使200萬名居民可接受專業骨科醫療與服務，堪稱醫療界的外交官，獲頒衛福部首屆優良暨資深醫師「特殊貢獻醫師獎」。

高虹安認為，陳厚全加入市政團隊之後，定可以發揮智慧醫療及院務管理的專業能力，協助在新竹市民獲得更完善的醫療服務，尤其是新竹市民引頸期盼的台大湳雅院區將與經國院區的整合工程，更需要借重陳厚全過去所累積的經驗與視野。

高虹安也感謝原代理局長的副局長林素芬過去兩周穩定衛生局業務，並已著手盤點資源協助落實過去在競選時所提出的政見，未來林素芬將卸下代理局長一職，全力協助新任局長推動政務。