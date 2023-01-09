中央流行疫情指揮中心今公布上周變異株監測結果，共完成134例基因定序。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，BA.5仍為主流變異株，但BA.2、BF.7在本土佔比漸增；境外移入定序有59例來自大陸，BA.5佔68％、BF.7佔32％，沒有來自大陸的XBB個案。

下周就是農曆春節，羅一鈞指出，目前還沒辦法準確預估屆時會流行哪一種變異株，比較可以確定的是，BA.5不會這麼快退散；由於BA.2.75和BF.7的免疫逃脫優勢較弱，如果成為主流變異株，不會像XBB傳播力這麼強。

指揮中心上周完成134例基因定序檢驗，包括本土47例、境外87例。羅一鈞說明，大陸境外移入個案佔59例，其中40例為BA.5、佔比68％，另19例是BF.7、佔比32％；另外，上週亦驗出1例XBB.1個案，為菲律賓境外移入。

本土方面，BA.5占比55％，BA.2.76佔28％，BF.7佔9％，BQ.1僅2％。羅一鈞表示，BA.2.76和BF.7占比都較上周增加，但目前仍以BA.5為主流，至於XBB已經很久沒有在本土驗到；究竟3種變異株誰會成為下一波主流變異株，仍有待觀察。

另外，指揮中心上周公佈1例兒童重症個案，8歲男童去年12月26日因全身抽搐、意識變化至急診，PCR陽性確診，12月29日因病況惡化過世。急診科醫師謝宗學在臉書上發文指出，該案並非腦炎好發年齡，也曾打過2劑疫苗，希望指揮中心針對此案做基因定序。羅一鈞今天表示，該案的定序結果出爐，為BA.5變異株，並非新興變異株造成。