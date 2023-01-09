新竹3歲男童在彰化受虐，遭生母和同居男友用衣架、腳踹暴打，全身上百處瘀傷、腦出血重度昏迷，皮膚沒一處完整，經彰基兒童醫院長達43天照料，目前已拔掉氧氣面罩、能自主呼吸，甚至對「痛」有感覺了，院方表示，今男童將轉回新竹機構持續照護，也盼男童能早日恢復健康。

男童當時被送到醫院時，全身上百處瘀青，幼小身軀皮膚「沒有一處是完整的」，意識昏迷，昏迷指數3，出現腦出血、瞳孔放大，全身都有藤條抽打明顯傷痕。由於男童腦壓異常升高，經緊急手術降腦壓後，住進加護病房持續治療觀察，持續1個月狀況一直沒有好轉。

而男童不僅被爆打，還長期營養不良，虛弱到小命垂垂不保，期間都沒有家人探視，消息傳出後，各界都痛心疾首，發起集氣，縣長王惠美也親自探視。彰化檢方偵辦，去年11月25日、26日，生母和同居男情緒失控，用衣架及愛的小手暴打男童，陳男孩用腳踹踢男童的頭部著地，導致全身傷痕累累，腦出血。

男童去年12月28日拔管、拿掉氧氣面罩，對痛有感覺，也張開眼睛，生命徵象持續穩定中，腦壓也恢復正常，但意識還沒很大進步；男童今轉回新竹，彰基神經外科部主治醫師張尚文強調，男童如果要恢復健康，未來仍需持續復健，也期盼男童早日恢復健康。