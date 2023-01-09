超商雙雄統一超(2912)及全家便利商店(5903)搶攻農曆年開運商機，其中7-ELEVEN自1月11日起CITY CAFE首度推出「大吉大利柑橘風味拿鐵」，活動期間於7-ELEVEN APP及官方LINE雙平台舉辦「錢兔似錦刮刮樂」雙重抽數位活動，全家的開運鮮食自1月11日起美味再現，推出象徵開運招財的「五滷財神大雞腿油飯」等7款開運美食系列商品，希望能衝高相關業績。

據統計，近10年手搖飲市場成長3倍，瞄準800億手搖飲商機，7-ELEVEN觀察CITY CAFE風味飲品業績連年成長2成以上，去年八月跨界合作蜜蜂工坊推出蜂蜜拿鐵，創下首月銷售破80萬杯佳績！

新春兔年即將來臨，瞄準新春運勢商機，7-ELEVEN自1月11日起CITY CAFE首度推出「大吉大利柑橘風味拿鐵」，每杯限量贈送含「大」、「吉」、「利」字樣的立體橘子杯塞乙個(字樣款式隨機)，預計引爆收藏風潮！

瞄準年節消費商機，並滿足消費者開運招財需求，全家便利商店去年熱銷好評的開運鮮食自1月11日起美味再現，包含象徵開運招財的「五滷財神大雞腿油飯」、「腸腸鐵支便當」，以及吉祥又討喜的「好事花生旺來小土司」與「好事花生羅宋」等系列商品，共7款開運美食，更結合Q版財神爺開運加持。

全家便利商店也首度與臺灣菸酒公司聯名合作，運用獲國際多項大獎肯定的OMAR單一麥芽威士忌以及經典的花雕酒，推出「OMAR威士忌巧克力塔」與「花雕雞湯麵」2款美食，風味醇厚濃郁、酒香元素完美融入，同時滿足主食與甜點雙重味蕾享受；全家亦與雙月食品社亦看好年節商機，推出以花雕酒入料的「花雕吉運蛋」，新年討吉利不可錯過。

此外，適逢兔年，統一超除獨家設計喜氣年節氛圍的CITY CAFE 2023兔年杯外，活動期間於7-ELEVEN APP及官方LINE雙平台舉辦「錢兔似錦刮刮樂」雙重抽數位活動，不僅有機會獲得CITY系列飲品買1送1起優惠，7-ELEVEN APP更限定加碼抽iPhone 14 Pro、限量亞萬紀念金鈔，統一超預估，新品與新春活動預計可帶動相關業績成長1成。