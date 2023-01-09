期交所董事長吳自心9日指出，台灣期貨市場111年交易量達3億8,446萬8,497口，較110年微幅減少2％，預期112年交易量仍可望超過3億口，日均量125萬口，樂觀預期將會連續四年超估3億口的交易量。

期交所9日舉行記者會，受通膨與升息影響，實質經濟成長趨緩，使得台股現貨市場交易量減少，但期貨市場因市場避險及交易需求熱度不減，適時發揮避險功能，交易量連續第三年突破3億口。

外資參與比重亦與110年相當，達31.38％，111年期交所每股稅後純益（EPS）6.96元，表現相對穩健。

111年台灣期貨市場交易量3億8,446萬8,497口，日均量達156萬2,880口，較110年的3億9,220萬2,371口，減少773萬3,874口，微幅減少2％，是109～111年連續三年超過3億口，112年預估如也超過3億口，將是連續第四年超過3億口。