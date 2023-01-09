阿達今（9日）出席日本食品海外推廣中心活動，他2020年及去年4月都被拍到與一名長髮辣妹約會，是否計畫結婚？不料，他尷尬笑說2人已分手，現任新女友是交往一陣子的圈外人，2人年紀相仿，目前還沒談到結婚的階段。過年期間，他將回高雄老家，屆時將與女友分隔兩地。

35歲的阿達坦言現在沒有結婚的想法，「我沒有年紀限制，我自己的想法是要不很年輕就有小孩，不然就是隨緣，重在體驗，我覺得有小孩一定會羨慕單身可以自由自在，單身也會羨慕有家庭，應該都是不滿足，我重點就是在當下體驗、快快樂樂就好，自然發生的話都是很好的事情」。

他說家人不會催婚也沒有給他生子壓力，「他們會關心，但比較像試探，問說『有沒有想法啊？』而且我哥哥已經生小孩了，所以這部分也沒有壓力」。

農曆年將至，阿達透露今年會包6位數的紅包給父母，他說去年媽媽生日時，他特別準備紅包藏在中間的造型蛋糕，讓媽媽相當開心，所以今年過年也有精心準備造型紅包。

熱愛海鮮的他，表示在拍攝《愛玩客》後才知道海鮮的美味，之後到處挖掘美味，也會帶父母四處品嚐新鮮海產，最貴曾一人一餐花13000大啖美食。會料理的他，擅長煎干貝、龍蝦粥等，「料理是還好，我覺得最難的是事前的處理」。