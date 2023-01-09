新竹後備指揮部「112年後備軍人晉任暨幹部表揚活動」，9日在縣府大禮堂舉行，由國防部副參謀總長鄭榮豐上將，表揚對國家與國防工作卓越表現的後備軍人，新竹縣長楊文科與新竹市長高虹安也到場與後備弟兄、眷屬們合影留念，勉勵後備軍人對國防事務付出的熱忱與支持。

鄭榮豐上將帶領楊文科、高虹安兩位首長及縣議會議長張鎮榮參觀新竹縣各鄉鎮後備軍人輔導中心展示攤位，包含茶藝品茗、毛筆揮毫及人才招募攤位，讓鄉親了解後服組織的工作內容。楊文科也特別向高虹安介紹峨眉鄉出產的東方美人茶，是新竹地區最具代表的茶品。

楊文科表示，後備軍人除保鄉衛國外，對地方公益也盡心盡力貢獻，很高興看到這麼多獲得績優的後備軍幹部及眷屬，也希望眾人一起團結合作、保家衛國，替國家一起來打拼!

高虹安則表示，後備軍人是全民國防、保家衛國與發生災情時最堅實的力量，看到有許多績優幹部晉升與楷模頒獎，以及眷屬在背後默默支持，相信新竹縣市後備軍人，一定可以發揮最大戰力。

會中，鄭榮豐上將、後備指揮官傅正誠中將及三戰區副指揮官劉沛智中將，為陸海空軍備役軍、士官晉任掛階，並表揚年度績優後備軍人楷模、優秀輔導幹部、眷屬及新文藝會員，嘉勉在推展各項後備軍人服務等工作上的卓越表現，期許眾人發揮愛國情操，全力支持國防政策。

鄭榮豐表示，後備軍人長期對國家與國防的支持，對於全民國防體系至關重要，是國軍重要的後盾及全民國防的基石，只有軍民齊心，結合政府與民間力量，強化動員整備，才能確保國家安全與社會發展。