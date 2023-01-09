針對新竹市長棒球場爭議，美麗島電子報董事長吳子嘉今天建議高虹安，應該找地方議員成立調查小組，而不是像過去立委時期自己出來開記者會，他認為，新竹地檢署偏向民進黨，高卻把資料交給竹檢，這樣打不到要害。

吳子嘉今天接受資深媒體人黃光芹專訪時表示，前新竹市長林智堅日前在回應高虹安的內容，就是在講遊戲規則，因為新竹棒球場工程還在完工驗收階段，尚未結束，合約仍在執行中，要負責執行完畢的是現在的新竹市政府。

他認為，高虹安應該等工程驗收完後再提出報告，列舉缺失，結果高虹安現在先提出152個缺失，就丟給新竹地檢署，但其實新竹地檢在去年9月時就已經立案。

吳子嘉質疑，那時候竹檢是用假動作幫助前正副市長林智堅、沈慧虹，動作很明顯是偏向民進黨，「高虹安現在卻把資料交給新竹地檢，這不是很笨嗎？高虹安就是太天真，疏忽大意，這樣打不到要害。」政治是拉幫結派的事，他建議高虹安不該像過去跟立法委員一樣自己召開記者會，應該在議會成立調查小組，請所有議員一起參與，「光芒大家一起分，唯一目標就是要讓林智堅去坐牢」。

吳子嘉指出，地方議員在地方做偷雞摸狗的事情很多，高虹安應該跟議員合作，然而高虹安應該是想要自己玩，就跟在立法院一樣。工程合約屬於民事糾紛，現在營造廠出來承認錯誤，被罰款之後整個案子就結束了，沒有打到林智堅。

他說，原先新竹棒球場工程預算3億多，但範圍只在球場門口，後來要擴建到球場內，預算便提升至8億多，隨後進行開標採用「統包」方式，而統包意思為新竹市政府只做框架設計，相關細部設計則委外廠商，然而細部設計就是有利益所在，結果當時的新竹市政府就把利益給了外面的廠商。

吳子嘉表示，後來是改了7次才成標，因為原先約有1千多個項目，價目又低，所以沒人想標，後來項目減少至8百多項仍然沒人標，後來改到第8次，隨後才被巨佳營造標走。

他說，後來新竹市政府拿到8億多，又跟中央申請前瞻預算，使總預算追加到12億，所以就是從3億到8億再到12億，然後從中塞一堆項目，讓廠商不敢標，隨後透過減項，導致有利益可圖，所以要查變更工程項目時，時任市長林智堅是否有簽字，若把這個找出來就可以移送法辦，「但一定要林智堅有簽字才有用，高虹安在那邊挖磚頭、電線就像是作秀」。

吳子嘉認為，民進黨一定會想辦法在今年讓高虹安因為貪污案被判刑，因為民進黨只要有力量就會去影響，「新竹市是可以被影響的，因為司法沒那麼公平，且高虹安如果10月以前被貪污治罪條例判刑，加上一審判刑確定就會被停職，並由具有檢察官資歷的副市長蔡麗清接任，繼續辦理新竹市棒球場案」。