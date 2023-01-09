六月曝光自己摔傷時的模樣。（摘自臉書）

藝人六月7日晚間在露營營地因石板高低不同而跌倒受傷，9日一早她在社群限時動態及私人臉書曝光駭人受傷照，她的顴骨及眼角有大片滲血擦傷，眼睛也腫起來，她說這是剛摔傷時的樣子，因體質實在太會腫，後來「腫到不成人形，連眼睛都睜不開」，幸好今天已經好多了，眼睛可以開了，也正在退瘀血中，她要大家別擔心，醫生也說大概一星期就可以恢復，明天她會戴上墨鏡錄年前最後一次《食尚玩家》。

六月受訪時表示，她前天晚上10點到營地，11點就在醫院了，「其實我剛到時，要拿行李進去就跌一次，但沒那麼嚴重，第二次跌倒時是手剛好撐到凹槽處，臉就直接撞到石板上石頭凸出來的地方，正中顴骨和眼角，當下朋友及營地的人馬上送我去醫院，幸好錯開眼睛，沒有撕裂傷，我本來還很緊張一直問要縫嗎，幸好只是面積大，沒有直接流血」。

她說這是她人生第一次跌倒受傷，也算是這輩子最醜的時候，「因為我很惜皮、很怕痛，加上皮膚很容易過敏，受傷一定會腫起來，所以一直都很小心，之前連打玻尿酸、皮秒雷射都會腫，還好雖然容易過敏但復原能力也很好，今天已經在退瘀青了」。

其實六月與李易的兒子Star當天也有跌倒，但幸好沒撞到，她說她當天一到就發現石板有高低差，還提醒小朋友不要在那邊跑，沒想到是自己跌倒臉掛彩，雖然暫時毀容，但她也不怪營地，主要是因為太暗了，且營地除了立即派人送她去醫院、一直照顧她，隔天也馬上派人鋪平，把高低差補起來，她還稱讚「覺得負責相當棒，下次會再來」。而前往菲律賓出外景的老公李易，今天將回台。