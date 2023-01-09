半導體產業雜音頻傳，南韓電子巨頭三星初估2022年第四季利潤慘跌69%，創下2009年後的最大跌幅，LG電子同期營業利潤也驟降91.2％。陸媒撰文指出，美國去年下半年開始實施對陸晶片出口禁令正在深刻改變全球供需，將繼續造成2023年晶片供應失衡。

三星交出慘淡成績單引發業界高度關注，有韓媒直指三星「業績休克」，甚至有消息指出三星半導體部門今年上半年可能出現虧損，而此現象是對韓國經濟發出的警訊，主因是受到全球供應鏈重組和美中摩擦的影響。

《環球時報》引述中國科技產業分析師項立剛說法指出，美國對中國的晶片禁令已經影響到全世界晶片產業的格局，他認為，晶片過剩很可能延續到2023年，關鍵在於，中國為應對美國禁令帶來的晶片製造問題，對這一領域進行大量投入，中國幾乎一年要新增100條晶片生產線，這樣強大的產能在2023年會釋放出來，恐讓全世界很多晶片企業面臨著巨大的供需調整。

項立剛強調，對於全球半導體產業來說，最好的情況是大家互相支持形成分工，但美國開始打破這個狀態，未來中國企業要逐漸建設起自己的生產能力，如果中國企業能夠滿足自己一部分晶片的需求，對全世界其他晶片製造企業將造成衝擊。

而美國除了擴大對中國晶片出口管制，更積極拉攏盟友一同箝制中國，日本《產經新聞》分析，日本為了實現下一代半導體的生產，必須與美國進行技術合作，但從日本財務省發布的2021年度貿易統計數據來看，日本半導體設備和原料出口中，有約四成出口至中國，中國是最大的出口國，一位大型半導體企業負責人示警，如果日本跟進對中國實施半導體出口限制，對於日本產業界來說是嚴重的問題。