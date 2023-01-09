彰化縣第3個青創據點「中興莊」即日起試營運，縣府2020年爭取國防部、文化部近4000萬預算，整修彰化老舊眷村「中興莊」，如今華麗轉身變成青創基地，王惠美表示，縣府致力於文化資產保存，中興莊是彰化唯一保存最完整眷村，如今重獲新生，將扮演帶領青年前進的重要角色。

王惠美表示，縣府致力於文化資產保存，中興莊是彰化唯一保存最完整眷村，如今重獲新生，將扮演帶領青年前進的重要角色。（吳建輝攝）

彰化「中興莊」獲選國防部老舊眷村文化保存區之一，立委馬文君協調國防部，核定補助中興莊眷村文化園區計畫3400萬元，先撥付1700萬元，其中1000萬與縣府自籌1600萬完成這次的第一期，完成廣場的整理及5棟建物。

王惠美表指出，中興莊承載很多人的回憶，1950年國共內戰末期，由山東青島地區撤退來台的青島保安旅官兵及家眷在八卦山北麓居住的早期軍眷村，後來全村遷移後，沉寂了10多年，如今以公益換租模式，換取場域使用權，未來希望成為彰化文創新亮點。

縣府2020年爭取國防部、文化部近4000萬預算，整修彰化老舊眷村「中興莊」，如今華麗轉身變成青創基地。（吳建輝攝）

彰化縣中興莊眷村人文協進會理事長高華國表示，能夠看到這個時刻內心相當澎湃，過去中興莊被說成鬼屋，甚至還有電視台來取景，如今成果展現，整個中興莊換然一新，僅代表中興莊所有老人家與弟兄們，表達對縣長、縣府團隊的感謝。

目前進駐6品牌分別是致力於彰化在地藝術與社區連結的「卦山力＋」、來自田中返鄉青年的家居設計品牌「二拾家居」、來自八卦山上的蜂農「Honey MaMa」及「旅刺蝟工作室」、「Be Two手作皮件」、「夜奔白沙」等。（吳建輝攝）

文化局說，目前進駐6品牌分別是致力於彰化在地藝術與社區連結的「卦山力＋」、來自田中返鄉青年的家居設計品牌「二拾家居」、來自八卦山上的蜂農「Honey MaMa」及「旅刺蝟工作室」、「Be Two手作皮件」、「夜奔白沙」等。