宏碁(2353)以運動科技為概念所打造的Speed虛擬賽車座艙，推出入門級虛擬賽車座艙Speed Go，包括鋁製賽車架搭配質感電競椅、具備方向盤、踏板及31.5吋電競曲面螢幕與搭載第12代Intel Core i7處理器的Predator Orion 3000電競桌機，建議售價14.9888萬元，採取預購方式進行，可配合安裝及校正設定整套式服務。

Speed Go徹底將賽車模擬器做到化繁為簡，相較龐雜拆卸不易的賽車模擬器，Speed系列可以更容易被組裝拆卸，獨特的金屬力學設計鋁擠架，更增加座艙穩定性，即便是劇烈運動也不易翻覆，具備強大機能性。

此外，宏碁第二屆「2022 Predator League 虛擬賽車聯賽」來自全台共75名官方認證的正式電子虛擬賽車手參賽，歷經三個月激烈賽事，職業組與學生組前三名誕生，皆受頒全台首發虛擬賽車NFT獎盃徽章以及總獎金池10萬元的獎金與獎品！職業組冠軍由國內賽車好手張紘銘奪下，亞軍、季軍則為楊政倫、林君達；學生組冠軍則由中原大學張展瑋奪下，而國立高雄科技大學謝易男獲得亞軍，季軍則由國立中興大學(涂)宇誠抱回獎盃。

宏碁兩年前宣告Predator League虛擬賽車推廣計畫開跑，同時舉辦首屆Predator League虛擬賽車聯賽，今年邁入第二屆參賽人數從46名選手躍升至75位，校內選拔賽更有超過350名學生現場參與，更多人接觸虛擬賽車。宏碁台灣區營運長張世欣說：「宏碁從電競生態圈觸角持續向外擴張，跨足運動科技領域逐漸展現成果，Predator League虛擬賽車產學聯盟也展現綜效，相信在各界積極參與努力下，全新商機可期」。

本次賽事還有其他合作獎項是由普利司通提供的Lamborghini Huracan STO原廠配胎，號稱最強街胎之王的Potenza Sport！賽事前三名除了獲取獎金獎品外，還可獲取由思偉達和宏碁子公司倚天酷碁共同合作首發虛擬賽車NFT獎盃勳章，讓冠亞季軍選手在元宇宙世界裡也同樣獲得虛擬賽車手的榮耀！