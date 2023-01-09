年關將近，為平穩治安，宜蘭縣警察局礁溪分局與宜蘭分局、刑警大隊等單位，7日強力攻堅隱藏於宜蘭市的某汽車旅館，當場查獲市值近2000萬元毒品並逮捕王姓男子、楊姓男子，2位犯嫌；全案依違反毒品防制條例移送宜蘭地方檢察署偵辦，並持續追踪上游。

宜蘭縣警察局礁溪分局與宜蘭分局、刑警大隊等單位，7日強力攻堅隱藏於宜蘭市的某汽車旅館，當場查獲市值近2000萬元毒品並逮捕王姓男子、楊姓男子，2位犯嫌。（宜蘭縣警察局礁溪分局提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

礁溪分局查知該集團利用汽車旅館為掩護，將租用的汽車旅館內客房改裝成視聽伴唱包廂，暗自經營私人招待所，在館內分裝毒品並提供毒品給來消費的不特定客人吸食助興；遂警方埋伏跟監近半年，7日下午持宜蘭地方法院核發的搜索票，動員宜蘭分局、刑大等單位前往攻堅及搜索。

宜蘭縣警察局礁溪分局與宜蘭分局、刑警大隊等單位，7日強力攻堅隱藏於宜蘭市的某汽車旅館，當場查獲市值近2000萬元毒品並逮捕王姓男子、楊姓男子，2位犯嫌。（宜蘭縣警察局礁溪分局提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

當場查獲毒品咖啡包分裝場並逮捕皆為25歲的王嫌及楊嫌，起獲第三級毒品卡西酮及FM2、第二級毒品甲基安非他命等大批毒品及分裝工具，總市值約2000萬元，一舉掃除販毒集團據點及藏匿於社區中的涉毒場所。全案依違反毒品防制條例移送宜檢偵辦，並持續追踪上游。

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