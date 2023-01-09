隆田Cha Cha園區戶外清新、自然的景觀，讓青林出版社答應嘗試戶外策展。（台南市政府文化局提供／張毓翎台南傳真）

園方說，小兔彼得戶外特展的展期從1月22日至2月28日。（台南市政府文化局提供／張毓翎台南傳真）

迎接兔年來臨，台南市隆田Cha Cha文化資產教育園區與青林出版社合作，設置許多經典童書「小兔彼得」的角色立牌、故事牆、打卡牆等，以園區廣闊戶外花園為場域，生動呈現繪本中大自然的故事場景，讓遊客一秒進入小兔彼得世界。

英國經典童書「小兔彼得」曾被美國紐約公共圖書館推選為世界經典童書第一名，除了書中可愛的主角小兔彼得之外，令人印象深刻的還有繪本中如詩如畫的大自然場景。

園方表示，隆田Cha Cha園區戶外清新、自然的景觀，讓青林出版社答應嘗試戶外策展，此次展區包括新建物草皮區、南倉草皮區、珊瑚潭山坡區、五分車鐵軌小丘區，除了大門口設置迎賓牆外，各展區分別布置打卡牆、主視覺故事牆、角色故事翻翻牆、小兔彼得角色大集合等。

園方說，小兔彼得戶外特展的展期從1月22日至2月28日，另外加碼展出即將上市的新書繪本「小兔彼得過四季」，現場還有免費小兔彼得動畫電影放映，因為展期正逢春節期間，也特別準備彼得兔新春打卡禮小兔彼得紋身貼紙、小兔彼得頭套，帶動人潮入園。