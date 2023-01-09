響應社團法人台灣基督教好牧人全人關顧協會-糧膳坊「惜食捐助」活動，築間餐飲集團擔任送餐志工。（馮惠宜攝）

響應社團法人台灣基督教好牧人全人關顧協會-糧膳坊「惜食捐助」活動，築間餐飲集團今年將每月捐出牛肉、豬肉、雞肉各100公斤，供糧膳坊用來供應長者餐食，9日築間餐飲集團總經理周秀花也率領同仁到糧膳坊當餐廚及送餐志工，盼抛磚引玉號召更多企業民眾共同襄盛舉。

台灣基督教好牧人全人關顧協會「糧膳坊」成立四年，主要供應台中市區、太平、大里等地關懷據點及獨居老人約500位長者每日兩餐，每日需約80公斤蔬果、60公斤肉類食材，其中有1／3為企業團體愛心捐贈，糧膳坊副理王得恩指出，近三年受疫情影響無論捐款及食材捐贈都銳減，築間餐飲集團此舉不只是幫長者加菜，也讓該公益央廚營運更有餘裕。

築間餐飲集團繼跨年檔期義賣湯底包，捐出近20萬元善款，9日宣示將持續每月捐贈牛肉、豬肉、雞肉各100公斤給糧膳坊，總經理周秀花也帶領同仁穿起戴起廚帽、圍兜一起進入糧膳坊體驗分類食材、盛裝便當、分送餐食的服務，更分派志工將長者便當送到府。

周秀花說，處理食材其實都是每天上班的工作內容之一，不一樣的是，今天服務對象不同，把專業化成實質愛心，將長者便當送到府，讓惜食計畫更有意義。