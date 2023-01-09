魚丁糸最近除了忙於2月18、19日將在小巨蛋登場的《池堂影夜》演唱會，也持續進行復刻計畫，繼去年發行Vol . 1《不同名專輯》、Vol . 2《小宇宙（魚版）》，即將推出Vol .3《無與倫比的美麗（魚版）》以及Vol . 4《陪我歌唱（魚版）》，魚丁糸也宣布將在1月13日預購日當天從中午12點開始進行12小時不間斷、直播6位團員的「這天」！

為了這兩張復刻作品，魚丁糸特別去到苗栗的秘境—南窩綠丘拍照取景，由知名攝影師余靜萍掌鏡，之前吳青峰曾到過這裡拍攝廣告代言，民宿老闆甚至直接把一棵樹取名「青峰樹」，成為當地熱門打卡景點。拍攝當天氣候宜人，團員們在草原上相互依偎著，大家還很貼心地幫阿福遮擋肥美肚肚，展現6人一路走來始終如一的「黏TT」好感情；而遼闊的草原其實雜草叢生、不易行走，團員們即使走得再艱辛，還是不忘露出燦爛笑容，讓攝影師捕捉最美好的畫面。

魚丁糸在草原上相互依偎，展現好交情。（環球音樂提供）

2月3日將率先數位上架的Vol . 3《無與倫比的美麗（魚版）》，原專輯讓他們獲得了第19屆金曲獎最佳樂團獎，其中〈這天〉當時沒有MV，仍成為經典作品、演唱會必備曲目。

CD1全新錄製《無與倫比的美麗》專輯全曲目，重製過程保留了當初的專輯概念，並且提升音質，也再次邀請曾合作的指揮 Bernd Ruf和German Pops Orchestra在德國錄音，加大編制及更細膩地演奏，讓歌曲有了全新的生命。CD2夢幻重製In Summer下半場精選曲目，收錄當年《無與倫比的美麗In Summer》下半場翻唱曲目，成為精緻細膩的錄音室版本，精彩的雙CD，以及預購贈品 魚丁秘密‧復刻3。