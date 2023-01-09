物價、房價高漲的時代，年輕人買房越來越難，但有網友分享身邊一名男性友人月薪35k卻絲毫不擔心經濟，因為父母在雙北有5間房子，3間出租，未來還能全部繼承，生活無憂無慮一輩子不用打拚，感嘆「這樣靠繼承變有錢真的很丟臉嗎？」

原PO在PTT表示，這名朋友資質愚鈍，畢業後工作載浮載沉，月薪約35k不是非常高，不過幸運的是他有富爸媽，在新北、台北至少5間房子，其中3間出租、5間自住。

原PO說，友人家中只有他一個獨子，友人的爸媽平常也是叫他工作不要太辛苦，猜測朋友未來應該會繼承全部財產，甚至友人父母還怕他沒錢繳稅，每年都過免稅額給他。

其他網友們看到後都超級羨慕，直呼「我好想丟臉」、「這麼丟臉讓我來丟吧，我不怕丟臉」、「人生勝利組」、「不需要投資，等繼承4間出租不工作也行」、「繼承不丟臉，敗光才丟臉」、「一點都不丟臉，沒錢比較丟臉」；其中也有人分享「高中同學研究所畢業靠繼承拿到2房，加上現金股票超過千萬，直接原地退休，你跟我說丟臉？」