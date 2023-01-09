高雄市政府為了提升兒童交通觀念與認知，獲交通部補助200萬元，在鳳山新強公園內規劃一座結合道路號誌、標誌、標線等設計的滑步車練習場，打造出親子遊戲及學習交通安全的實作空間，將日常生活中的安全穿越道路、認識行車安全、注意周遭交通等正確知識落實於遊戲場域，也給孩子們更豐富的公園遊玩樂趣。

高雄市工務局表示，新強公園內兒童滑步車場面積約0.19公頃，是以交通教育宣導為主軸的特色遊戲場，透過設置各式交通安全設施及道路情境模擬，從遊戲中學習交通安全知識，藉由戶外教學發展更多元與生活化的方式，培養兒童日常交通行為具備自我保護能力，同時市府更鼓勵家長、照顧者能一同陪伴孩子來體驗，讓交通安全教育從小扎根。

高雄市養工處補充，滑步車場全長140公尺，為孩童設計符合滑步車活動的需求，以訓練兒童手眼協調、方位判定、移動速度調節等能力，加強全身感覺統合，並教育孩童學習正確安全穿越道路的方式及認識道路標誌標線，於車道設置交通教育標誌、標線，包含注意行人安全、行車安全、注意道路及周遭設施等。

另外滑步車關卡則分為道路顛簸區、無號誌路口區、注意行人區、連續轉彎區、直線區等，提供場地訓練的多樣性。園內除了充滿各種交通知識外，也設置汽車遊戲區與公車造型互動拍照牆，為園區增添特色。(記者張雅雲/高雄報導)