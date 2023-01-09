中央流行疫情指揮中心今公布最新的大陸來台旅客落地採檢結果，發現整體陽性率仍高達14％，其中小三通復航首日的入境採檢結果，更有高達18.9％的陽性率，不過指揮中心表示，目前仍不會要求從小三通入境的旅客，必須持有48小時的採檢陰性證明。

金馬小三通於上周六復航，由於採檢陽性率偏高，引發當地政府強烈建議中央下令自金馬小三通入境的旅客，應比照港澳地區入境者提出48小時內的PCR檢驗證明。

對此，中央流行疫情指揮官王必勝表示，考量目前從小三通入境旅客，已有妥善的外出規範以及配套措施，目前暫不要求入境旅客提出48小時內的PCR證明，將持續依現行辦法管理。

指揮中心今也公布上周六自大陸入境的旅客採檢情形，在1634名入境者中共有228人採檢陽性，整體陽性率高達14％，不過從一月一日開辦以來，入境陽性率已逐步下降。

王必勝說，大陸來台旅客PCR採檢自今年元旦實施以來，總共有8259名旅客，其中1571人採檢陽性，整體陽性率仍高達19％，在大陸變異株監測方面，也看到大多以BA.5、BF.7居多，都是國內早有的變異株。

王必勝表示，從我國邊境監測的大陸旅客來台陽性率來看，與南韓監測到的20％陽性率相去不遠，但推測當地目前陽性率仍然偏高，且大陸內部各地陽性率也不一，後續對台影響仍有待觀察。