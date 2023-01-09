國道2號從大園交流道延伸至台61線的國2甲工程，因涉及生態保育議題，2011年停工，形成「天空斷橋」；2018年重新動工，今（9）日下午3時正式開放通車。行政院長蘇貞昌上午前往桃園參加通車典禮，並用12個字「雙拓寬，接斷橋，再延長，加一條」來說明航空城計畫聯外道路建設。

高公局表示，該工程西側起點位於台15線，向東銜接至國道2號大園交流道，全長約2公里，採雙向4車道高架橋配置。由於取得區段徵收範圍用地的期程無法配合施工，高公局協調廠商租地施工，才能提前於春節前通車，未來上、下班時間大園開車民眾可以經由台15線國際路上國2甲直接銜接至國道2號，不再需要經過大園市區慢慢排隊回堵。

高公局表示，國2甲後續延伸至台61線計畫之可行性研究報告亦2022年1月奉行政院核定，高公局正辦理規劃及環評作業中。該延伸計畫完工後，搭配已核定推動辦理的國1甲意即未來桃園航空城北側聯外高（快）速公路計畫，及既有高快速公路網，將建構成大桃園地區「3縱3橫」完整高、快速公路網，滿足桃園機場及航空城長期發展衍生之交通需求，促進地方產業發展與繁榮，讓鄉親的生活品質更。

蘇貞昌強調桃園航空城計畫是政府積極推動的指標型旗艦計畫，交通部高公局已經分別於2019年底及2022年11月將桃園機場內航站南、北路及機場外國2主線拓寬為雙向6車道，今天國2甲通車銜接天空斷橋至台15線，未來將再由台15線延伸到西濱快速公路，加上規劃設計中的國1甲（桃園航空城北側聯外高(快)速公路計畫），高公局在航空城計畫聯外道路建設的推動，可以簡單用12個字來說明「雙拓寬，接斷橋，再延長，加一條」。