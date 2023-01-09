立益物流(1443)今股價收漲停，該公司在去年7月8日由立益紡織正式更名為立益物流開發股份有限公司，同時於該年10月6日平鎮物流園區第三期工程正式開工。去年前3季立益物流稅後盈餘為2.12億元，EPS為1.56元。

立益物流業務成績持續成長，2022年倉儲容積已飽和。因此，立益平鎮物流園區第三期工程已於去年10月6日正式開工起造。去年11月1日立益物流配合MOMO/SHOPEE進行雙11活動，11月1日起每日出貨實績超過1萬件數。

展望2023年，公司表示，當2023年疫情紅利消逝時，供應鏈會因為解封後回歸至疫情前的狀態，立益物流不會因這樣的變化而有所影響，相反地，我們會因這樣的變化更加提升。立益物流疫情期間早已準備迎接解封後的市場變化，2022年間的倉儲供不應求，2023年的客戶與業務也早已準備及配合客戶。有關平鎮第三期、平鎮第四期的規畫，均依照幾年前的平鎮物流園區計畫進行中，2023年業績可望持續穩定的成長。去年前11月立益物流營收為7.74億元，年增1.46%。