名軒海樂地38萬購屋金得主出爐！邀住戶跨年同賞煙火

為力挺青年成家，由名軒開發投資興建的「名軒海樂地」祭出《38萬圓夢購屋金名軒幫你付》活動，如今已舉辦第3季，特別選在2022年最後一天抽出幸運得主，更加碼各式成家好禮，邀請貴賓品嚐美食共襄盛舉，並一同在晚上8點23分欣賞淡水漁人碼頭的絢麗跨河煙火。

「名軒海樂地」《38萬圓夢購屋金名軒幫你付》活動，日前於2022年最後一天抽出幸運得主。(中時新聞網攝)

《38萬圓夢購屋金名軒幫你付》活動自去年(2022)年初推出第1季，每週六抽出海選名單，目前已有2位幸運得主。本次第3季則特別將場地移至福容飯店漁碼店盛大舉辦，除了抽出38萬購屋金幸運得主之外，現場再加碼多種成家好禮，並讓貴賓一邊吃美食，一邊欣賞總長13分14秒象徵一生一世的新北跨河煙火，絢麗奪目的煙花照應在淡江大橋，一同迎接美好的2023新年！

名軒海樂地專案協理徐勝謙表示，《38萬圓夢購屋金名軒幫你付》活動至今已舉辦第3季，客戶反應十分良好，主要原因在於名軒總是將客戶擺在第一位，透過這次的活動，希望所有客戶能夠在2022年的最後一晚，一起同樂欣賞精彩的煙火。

此外，「名軒海樂地」的20項主題式全齡公設令人津津樂道，包含淡水唯一溫水室內游泳池、福容漁碼VIP特約招待所，以及擁有60多國情境的高爾夫球揮桿室等。徐勝謙指出，客戶反饋「名軒海樂地」的公設十分齊全，可以直接招待朋友來自家社區喝咖啡，在家辦聚餐也不用外出，甚至有客戶極力推薦親友也搬來「名軒海樂地」居住。

名軒海樂地專案協理徐勝謙表示，住戶反饋「名軒海樂地」的20項主題式全齡公設非常齊全。(中時新聞網攝)

「家」是長久居住的地方，因此居家安全非常重要。「名軒海樂地」的建材使用毫不馬虎，徐勝謙說，名軒注重細節，建築基座大手筆採用與淡江大橋同等級的抗滲混凝土，其使用年限高達120年，堅固程度十分堪用；以及選用複層式玻璃，可對抗冬天易起霧的問題，還能打造室內冬暖夏涼的舒適溫度、預防潮濕；夏天讓室內溫度達到4度節能，可省下空調花費。

「名軒海樂地」採用複層式玻璃，可抗霧及節能。(中時新聞網攝)

近年，眾所矚目的淡江大橋將於2025年完工，其位於淡水區與八里區交界，將是西部濱海快速公路的最北段，也會是台灣第3座鐵路軌道與道路共構的交通橋樑。徐勝謙指出，「名軒海樂地」享有淡江大橋落成利多，可紓解淡水的擁塞狀況，從此暢行無阻，也能夠匯聚人流，促進區域發展，前景十分看好。

「名軒海樂地」不僅用心幫助青年成家，更以行動感動住戶，並打造人人買得起的優勝美地，成為口碑絕佳的經典好宅。