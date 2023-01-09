台南市4個空氣品質觀測站今天從上午6點起至下午1點，除安南測站從9點到11點橘色警戒外，其餘均為紅色警戒，應避免戶外活動。全市各學校也依規定掛出紅色空品旗，並向學生宣導盡量不要到戶外活動，還將戶外課程調整為室內舉行。

台南市政府教育局表示，在獲悉環保單位公布預報訊息後，該局立即通知各學校參考《臺南市高級中等以下學校因應空氣品質惡化處理措施》進行應變，並督導各校應落實空品旗擺放及跑馬燈播放訊息，提醒師生留意個人身體狀況，並降低校內揚塵，同時調整戶外活動實施方式。

台南市南區新興國小校長李俊興指出，今天的空氣品質不好，學校除了掛出紅色空品旗之外，朝會也改在光電球場快速進行，戶外課程亦改室內，還廣播宣導請小朋友盡量不要到戶外活動。

市府環保局也說，因應此波境外汙染來襲，市長黃偉哲已指示市府各相關單位啟動應變措施，以減緩空品惡化，包括加強洗街、汙染源管制及通報工業區、大型工廠、大型營建工地、大型餐飲業做好相關防制工作，也出動查核人員前往工業區稽查等；工務局、區公所等暫停使用吹葉機，目前應變作業持續進行中。