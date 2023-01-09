嘉義市長黃敏惠布達新任文化局長盧怡君。（廖素慧攝）

嘉義市長黃敏惠主持卸任文化局代理局長葉國樑與新任文化局長盧怡君接印信。（廖素慧攝）

嘉義市長黃敏惠感謝葉國樑代理局長的付出，期勉新任文化局長盧怡君跨域合作。（廖素慧攝）

嘉義市文化局前局長盧怡君因施打疫苗身體嚴重不適，辭職休養近1年後，獲回聘，今天由市長黃敏惠布達後回任局長，再次接掌文化局，黃敏惠也透露市府團隊穩定做事最重要，春節年後才會再有1波局處長人事小幅調整，會有新面孔。

黃敏惠市長布達盧怡君為新任文化局長，盧怡君宣誓就職，並在市府主計處長阮鼎元監交下，從市府文化局代理局長葉國樑手中接下印信，完成卸新任局長交接儀式。

黃敏惠表示，盧怡君局長籌辦2021年台灣設計展期間，雖然身體不適，仍努力完成任務，讓2021年台灣設計展在嘉義市辦得有聲有色，因而她休養1年後，再聘請她回任，嘉義市10大旗艦計畫需要各局處跨領域合作推動，文化是重要一環，希望盧局長發揮設計美學專業及經驗，與市府團隊共同努力，讓世界看見嘉義市。

盧怡君說，2021台灣設計展讓更多人看見嘉義市的人文底蘊的深厚及潛力，未來會爭取更多經費來投入推動地方文化，還有更密切與市府各局處跨域合作，促進文化教育在地往下扎根，讓文化能擴大影響力。