嘉義市文化局前局長盧怡君因施打疫苗身體嚴重不適，辭職休養近1年後，獲回聘，今天由市長黃敏惠布達後回任局長，再次接掌文化局，黃敏惠也透露市府團隊穩定做事最重要，春節年後才會再有1波局處長人事小幅調整，會有新面孔。
黃敏惠市長布達盧怡君為新任文化局長，盧怡君宣誓就職，並在市府主計處長阮鼎元監交下，從市府文化局代理局長葉國樑手中接下印信，完成卸新任局長交接儀式。
黃敏惠表示，盧怡君局長籌辦2021年台灣設計展期間，雖然身體不適，仍努力完成任務，讓2021年台灣設計展在嘉義市辦得有聲有色，因而她休養1年後，再聘請她回任，嘉義市10大旗艦計畫需要各局處跨領域合作推動，文化是重要一環，希望盧局長發揮設計美學專業及經驗，與市府團隊共同努力，讓世界看見嘉義市。
盧怡君說，2021台灣設計展讓更多人看見嘉義市的人文底蘊的深厚及潛力，未來會爭取更多經費來投入推動地方文化，還有更密切與市府各局處跨域合作，促進文化教育在地往下扎根，讓文化能擴大影響力。
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