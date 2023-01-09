小甜甜（張可昀）近期與老公爆出肢體衝突，因此向法院申請保護令，目前雙方已於3日提出離婚訴訟，然而事件卻沒有因此落幕，今（9）日有知情人士爆料小甜甜在兩年前就密謀離婚，而該對話紀錄也隨之曝光。

根據《鏡週刊》報導，小甜甜結婚兩年來，經常在各大綜藝節目抱怨，宋先生在她坐月子期間都在打電動，且爆料者表示，當時小甜甜的生育津貼十萬元還被宋先生領走，讓她相當不爽，於是傳簡訊給友人，表達自己想離婚的念頭，也提到對方沒有房子「所以得趕快處理。」甚至請友人幫她介紹律師。

除此之外，爆料者透露，只要宋先生不順小甜甜的意，就會經常把離婚掛在嘴邊「那時候我跟她老公（宋晉賢）不熟，所以每次都是聽她講，但每次講完也沒看她有動作要離婚」由於每當小甜甜夫妻吵完架後「夫妻倆又跟日常一樣，一起出去、一起吃飯、一起上教會，完全沒覺得有什麼異狀」因此當下並沒有當一回事。

然而，這次事件爆發且越演越烈，在爆料者曝光的對話紀錄中，可見從2021年7月23日到2021年10月9日，小甜甜曾傳「你那裡能有能幫助我的律師，跟團隊嗎？」、「我想儘快處理，還是你給我mail我寄給你」、「律師你能幫我嗎？」等內容，對此，宋先生回應，從來不知道小甜甜一直有離婚的念頭，是最近才從友人那得知「原本不想宣揚是因為不想家事攤在媒體面前，如今事情演變到如此，我只求好聚好散」。