立委江啟臣9日慰問大梨山地區前線警消、醫護與清潔隊員。（江啟臣提供／陳淑娥台中傳真）

立委江啟臣9日慰問大梨山地區前線警消、醫護與清潔隊員。（江啟臣提供／陳淑娥台中傳真）

農曆新年前夕，立委江啟臣走訪大梨山地區，慰問警消人員、清潔隊、衛生所及福壽山垃圾轉運站人員。(立委江啟臣服務處提供)

農曆新年前夕，立委江啟臣走訪大梨山地區，慰問警消人員、清潔隊、衛生所及福壽山垃圾轉運站人員。(立委江啟臣服務處提供)

距離農曆春節僅剩不到兩周，前線警消、醫護與清潔隊員卻依然堅守崗位，立委江啟臣9日前往和平分局梨山分駐所、梨山消防分隊、梨山衛生所、福壽山垃圾轉運站慰問，並致贈乾糧物資，要在寒冬中溫暖所有的前線人員。

立委江啟臣指出，警察、消防隊、清潔隊、衛生所是守護鄉親的「四大天王」，無論颳風下雨、各種節慶假日，他們全年無休、24小時不間斷的辛勤付出，站在第一線捍衛市民朋友的生命財產安全，是保衛地方城市英雄，尤其農曆新年即將到來，仍執勤上班，讓城市發展的齒輪持續前進，由衷感謝他們的付出。

江啟臣表示，大梨山地區由於地點偏遠，交通發展不如市區便利，不但增加值勤時的難度，也連帶影響休假時間，加上高山地形、冬季低溫，甚至物資缺乏的問題，都成為他們每天工作的難題。

江啟臣今天特別從山下帶上由味盟食品、雷恩獅企業等所提供的愛心物資，包含多款拌麵、泡麵、濾掛咖啡包、沖泡麥片、即溶牛乳等，希望能在冷冽的冬天溫暖大家的心。

江啟臣強調，除了送暖慰問外，也實際了解大梨山地區警消人員、清潔隊、衛生所的工作情況，認真聽取他們的需求與問題，未來也會統整成問政內容，反映給中央地方的政府機關，設法完善前線人員的工作條件，成為他們辛苦奮戰的後盾。