台北一名自稱即將遠嫁高雄的「準新娘」，因不滿男方欲辦桌宴客，連日PO文「修理」準婆家，還嘲諷辦桌像路邊攤、南部是不是很多窮人，掀起軒然大波。事件最早發生在元旦連假後的第一個上班日，截至8日晚間已有整整6集，《中時新聞網》特地整理事件過程，供網友追劇。

高雄男友婚宴想辦流水席 台北女嫌「鄉下」 內行人搖頭

一名女網友發文抱怨，和穩定交往3年的男友即將結婚，對方家人卻想在高雄辦桌宴客，女方傾向挑一間知名飯店，雙方因意見相左鬧得不愉快；女方甚至問「都2023年了，現在的鄉下人是不是還是很愛辦流水席」。

嫌夫家鄉下人愛辦桌 她自稱美歸遭小姑打臉：只去1個月

原PO發文後，引起網友熱烈討論，她自稱「美歸」，無法接受婚宴居然是南部的流水席。結果「未來小姑」狠狠打槍，稱「未來嫂子」也只是國中暑假到美國玩1個月而已，還說希望她哥不要結這個婚。

狂戰南北、辦桌 準新娘又開砲：林志玲出嫁會辦流水席嗎

戰火愈演愈烈，原PO繼續掃射，這次改嗆「難道林志玲、林依晨出嫁時，會辦流水席嗎」。

準新娘又開砲了 酸「南部很多窮人嗎」 還自比劉詩詩

不僅自喻為林志玲、林依晨，欲罷不能的原PO儼然一門「自走砲」，把男友搬出來，諷刺他無法做到當初的承諾（像吳奇隆疼愛劉詩詩），一席談話再度刷新網友三觀。

流水席準新娘嗆退婚 公公給600萬「台北買房」 她提1要求被罵翻

本周起不戰辦桌，準新娘開始扯到準婆家原打算贊助買房，小姑卻突告知爸爸實情（準新娘只出50萬元，房子登記女方名下）。

600萬被收回！流水席準新娘怒嗆未婚夫：你家人真噁心

最新發展為準新郎也參戰了，且這回爸爸了解過程後，決定收回購屋贊助金600萬元，氣得準新娘大罵「你們家人真的很噁心」。

準新娘自稱「輔大陳若儀」 身分疑曝光：夢想嫁有錢人

另外還有番外篇，這名準新娘似乎被知道她身分的人起底，她念書時自稱「輔大陳若儀」，夢想是嫁給有錢人，網友PO文，「年齡大約38至39歲，是不是她啊」。