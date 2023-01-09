繼轟動全台的馬卡龍公園後，台中太平再添新式遊具，太平建國里建國公園「蜜蜂及蜂巢共融遊具」，該遊具以蜜蜂及蜂巢為意象，兼具遊憩和行銷太平農特產品蜂蜜的功能，並於9日盛大舉辦啟用典禮，邀請貴賓、多位里長及建平國小學童共同參加啟用活動，一同試玩及體驗新設遊具設施，只見小朋友們穿梭其間、樂不忘返。

台中太平區建國公園「蜜蜂及蜂巢共融遊具」 9日盛大啟用，區公所邀請建平國小學童一同試玩及體驗新設遊具設施。（台中市太平區公所提供／馮惠宜台中傳真）

建國公園建國里精美路位於建平國小對面，公園面積5800平方公尺，由市府建設局103年11月開闢，提供民眾休憩公園；經太平區長許貴芳不定期視察區內各公園設施維護情形，發現建國公園內尚無任何遊具或體健設施，因而向建設局提報小型工程專案計畫申請補助。

建設局111年4月核定363萬元補助經費，由太平區公所自行辦理工程發包，許貴芳期許不只為地方打造一座適合6至12歲兒童使用共融遊具，也利用「蜜蜂及蜂巢共融遊具」行銷太平農產品特色蜂蜜。

該遊具總長為16.3公尺，最高處為3.75公尺，由三大段組成，第一段以蜜蜂頭部、翅膀、單道滑梯、安全把手、攀爬繩及攀岩塊組成；第二段以長度2.6公尺鏤空鋼索繩橋組成，前後銜接點高差約35公分，可增加遊玩行走及挑戰度。

第三段為蜂巢格柱，以全格及半格蜂巢層層疊砌，再藉由攀岩塊、攀爬網、梅花樁等配件，上上下下、穿越、攀爬，最後再由高度約3.2公尺旋轉隧道滑梯溜下，完成一連串不同體驗。

另於建平公園延續蜜蜂及蜂巢主題，以馬賽克拼貼坐椅美化呈現出大蜜蜂、蜜蜂罐、蜂巢、小蜜蜂4種不同圖樣，可激發學童豐富想像力，並精美公園於廣場新增弧形樹穴椅2座，以供長者等候公車或休憩使用，為太平建國里3座公園增添遊憩新亮點，讓社區民眾一同享受快樂悠閒親子時光。