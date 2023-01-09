「科學X永續」捷運彩繪列車今日於台北捷運松山站正式啟動，由國科會副主委林敏聰主持，為橫跨北中南4條列車路線為期4個月的彩繪列車活動揭開序幕。

林聰敏表示，國科會長期推動並支持基礎科學研究發展，積極推廣讓科學出走與社會互動，希望讓民眾感受到科學與我們這塊土地的連結，讓科學深耕在台灣每個角落。「科學X永續」捷運彩繪列車是響應「聯合國基礎科學促進永續發展國際年IYBSSD」-台灣系列推廣活動的系列活動之一。

自去年8月啟動IYBSSD-台灣系列推廣活動後，截至去年底，已有近300場響應活動遍及臺灣各角落，超過百名學者投入帶領，累計約10萬人次的參與。

今年開始，國科會再推出「科學X永續」捷運彩繪列車活動，藉由大眾運輸的可觸及性與響應淨零碳排的搭乘行動，希望推廣基礎研究實現永續發展的重要性。

現場由環境教育實作競賽國中組冠軍的民權國中得獎團隊，以潔淨能源資源永續為題的作品，利用動能回收發電呈現IYBSSD 活動標誌，呼應台灣響應IYBSSD「扎根科學，永續台灣」的核心精神。

「科學X永續」彩繪列車自台北捷運松山新店線首發後，將陸續於1月下旬於高雄輕軌、2月中旬於台中捷運以及桃園機場捷運接力運行。這車廂彩繪運用錯視視覺感的3D設計，以及接軌國際的整體內涵與美感呈現，讓民眾透過搭乘車廂感受沉浸式的「科學X永續」體驗。

「科學X永續」彩繪列車涵蓋四大主題：一、人與大自然；二、人與社會；三、環境變遷下海洋及森林；四、碳足跡。

「科學X永續」捷運彩繪列車運行期間也推出遊戲網頁，讓民眾透過遊戲互動以輕鬆簡單的方式了解17項聯合國永續發展目標(SDGs)。同時，為更貼近大眾生活，活動期間推出歐兔(O2) Line貼圖，象徵基礎科學如氧氣般無所不在。