女星李珊珊自1996年港姐出道，之後演出大量劇集，並與真蛇拍攝的火辣廣告更堪稱經典。豈料，在2005年起，李珊珊就慢慢消失在眾人視野，一度傳出罹患腦瘤，直到2019年才坦承自己患上恐慌症。近年她開始嘗試YouTube節目，沒想到在2023元旦長文宣布，將停止更新所有社群平台，身體狀況再度令人憂心。

李珊珊在元旦於IG透露總覺得2023是個極為艱鉅的一年，這並非她的憑空想像，而是她依照人生的閱歷所得來的預感，因此她希望能夠花更多的時間與精力在身心狀況上，也向大家宣布「由於每個社交平台(共三個)，啟用後一直每天更新(分別微博10多年、Facebook 5年、Instagram 5年)，不少好友、密友亦有關注。停止更新的動作，此帖文能統一答覆，並掃除不必要揣測」她也請大家不避擔憂她的抉擇，並祝福大家平安喜樂，「好友們，不用擔心我的块擇。陌生人們，繼續陌生下去各不相干。未來一年，大家平好喜樂，復常日子重臨，我會更新的。」

其實，她過去就曾透露自己每次出門口都會緊張到腹瀉：「每次出門，因緊張和恐懼刺激腸道，必定會拉肚子。所以提早3小時起床，避免耽誤行程。可是早上比以往澎湃，過去是十萬隻大笨象衝出來的話，那這次是過百萬一湧而上，完全不受控。」

直到去年9月李珊珊身體狀況，幾乎兩周就要回診一次，看來相當辛苦，不過她都在社群平台上抒發心情與紀錄病況，「又看完醫生回家。狂瀉兩星期，希望今天，吃到固體食物。」如今，她打算關閉所有社群平台，好好休養，粉絲們也紛紛鼓勵她要過得健康開心。