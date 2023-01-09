春節將至，許多民眾也趁著春節至各地旅遊景點遊玩。高雄市區監理所公布墾丁、佛陀紀念館、義大世界等高屏地區各大觀光景點，周邊易壅塞路段交通管制與替代道路等疏運措施；此外還有春節國道客運、公路客運與台灣好行乘車優惠，並要求國道客運、高雄觀光路線業者加密班次，鼓勵民眾遊玩時多搭乘大眾運輸，以免車多影響遊玩心情。

高雄義大世界疏運計畫。（高雄市區監理所提供／崔正綱高雄傳真）

此次年假共有10天（1月20日至1月29日），為了備戰年節人潮，監理所今日公布高屏地區各大觀光景點易壅塞路段交通管制與替代道路等春節疏運措施，監理所表示，已事先協調客運業者視人潮情況加開班車疏運，客運公司假期間派員進駐左營高鐵站調度車輛。

高雄市交通局根據歷年車流資料計算，預測年節期間，高市各大旅遊景點車流較多時段，壽山動物園：每日上午10時至下午4時；駁二、西子灣、旗津：每日下午3時至晚間7時；市區大型購物中心（巨蛋、夢時代、義享天地）：每日中午12至晚間8時。

高雄旗山、美濃、六龜疏運計畫。（高雄市區監理所提供／崔正綱高雄傳真）

高市郊區部分，旗山、美濃地區：每日上午11時至12時及下午3時至晚間6時；佛光山（佛陀紀念館）：每日上午10時至12時及下午3時至晚間6時。義大世界：每日上午11時至12時及下午3時至晚間6時。

高雄佛光山疏運計畫。（高雄市區監理所提供／崔正綱高雄傳真）

監理所表示，前往佛光山的遊客，鼓勵多搭哈佛快線公車；前往旗山、美濃、六龜的遊客，以往走國道10號接高140線，常會造成塞車，建議遊客能改道，從國道10號轉台3線，於手巾寮接100線；義大世界則多搭乘義大相關接駁車。

高雄市區監理所公布客運優惠。（高雄市區監理所提供／崔正綱高雄傳真）

在國道疏運部分，「高雄－台北」、「高雄－台中」及「高雄－新營」北上路線，由國光、統聯、和欣等客運業者，在春節連假疏運期間原核定1272班次外，預計再加開288班次，增加22％以上運能，並且也要求業者在尖峰時間機動加班，乘客等候時間以不超過20分鐘為原則。

乘車優惠方面，87條國道客運，享平日85折，持電子票證搭乘指定49條台灣好行路線，享半價優惠；轉乘方面，搭乘國道客運、台鐵、高鐵10小時內，轉乘市內公車可享一段票免費。

此外，持國道客運來回票証向東部指定租車業者租車，能享汽車200元、機車100元折扣優惠。

最後，民眾可透過iBus公路客運即時動態資訊網查詢公路客運即時動態，或直接下載手機APP程式，方便隨時隨地查詢車輛發車及預定到站時間。