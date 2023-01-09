2023年為了搶經濟開局、穩增長，大陸在江浙等製造業大省，各地政府發布一系列穩崗留工政策，包括派發留職紅包及消費券、給予返工補貼等，尤其訂單較好的製造業企業都有相關措施，同時春節特別有人力需求的快遞外送業也都紛紛加碼留人。像是中通快遞上海徐匯南站網點負責人就說，公司為春節期間堅守的員工發放3倍工資，更鼓勵大家春節後錯峰調休。

值得一提的是，部分政策禮包的導向十分精準。比如寧波以「大優強」培育企業和2022年度產值10億元（人民幣，下同）以上的製造業企業為重點，對2023年第1季工業產值年增率10％以上的企業，按年增率每再增加1個百分點予以10萬元獎勵、每家企業最高獎勵80萬元。

美團外賣也指稱，將在上海持續加大「疫情關懷金」投入，強化騎手健康保障、增強招聘力道等方式，持續提升騎手運力儲備，加速恢復城市配送運力。

而作為用工大省，廣東已派出勞務協作工作組「跨省探親」，到勞務輸出省（區）開展新一年的用工對接。據悉，2022年12月19日到2023年3月底，廣東省市聯動與省外重點勞務輸出省，將展開人社部門對接、校企對接、人力資源機構對接、共用用工對接等對接活動2000場以上，確保數萬家的企業生產穩定。