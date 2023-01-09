天后張惠妹3月起將到高雄巨蛋一連開10場演唱會，高雄飯店一房難求。不過，有網友爆料，打算使用承億文旅集團的住宿券，上頭載明「假日需加價3000元可入住高雄承億酒店」，讓訂房飯店才告知必須加價7500元，讓網友大表不滿。對此，業者今（9）日發聲明道歉，強調內部疏失，會以券面上規定為主。

有網友爆料，打算使用承億文旅集團的住宿券，上頭載明「假日需加價3000元可入住高雄承億酒店」，讓訂房飯店才告知必須加價7500元，讓網友大表不滿。（柯宗緯翻攝）

有網友在飯店社群PO指出，「打算4月週日使用承億集團住宿券，上面寫入住承億酒店平日加價2500、假日加價3000，結果打電話訂房，卻說因為有演唱會要改成加價7500，這樣是不是違反契約啊，且券上也沒有寫有演唱會可以任意漲價。」

不少網友力挺原PO狠酸「到底為什麼會覺得這種特殊假日業者不會敲竹槓」、「這樣真的會把觀光跟自身品牌玩壞」、「嚇跑觀光客，這個就是指標」。

對此，業者今回應，有關外界提到承億酒店針對張惠妹演唱會期間，客人使用住宿券訂房被告知需加收7500元，很抱歉此為內部疏失，承億酒店已聯繫訂房客人，並確認按照券面文字載明之平假日加價入住金額，對於造成客人誤會深感抱歉。

業者強調，此次消費爭議為體驗券訂房誤會，與演唱會或會展無關，特此澄清，承億酒店已要求加強人員訓練，很抱歉造成旅客困擾，誠摯感謝各界的指導。