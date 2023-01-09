日前一名名為Kelly的準人妻匿名在網路抱怨夫家結婚想辦流水席，狠酸男方家是鄉下人，她多次在網路發文，還自稱是「輔大陳若儀」，引發網友炸鍋討論，一名網友表示，朋友的前女友英文名和這名準人妻一樣，剛好也念輔大，夢想是嫁給有錢人，他興奮地說，「年齡大約38至39歲，是不是她啊！」

原PO今（9）日於臉書社團《匿名2公社》指出，朋友的前女友就叫Kelly，同樣是輔仁大學畢業，也自稱輔大陳若儀。她說她認識的這名陳若儀身高165公分，是一般的上班族，工作內容為行政，一個月薪水為3萬多。

原PO表示，當初陳若儀夢想是嫁給有錢人，嫌棄她朋友在土城的房子太小，婚後又要照顧男方父母，所以分手。她還提到，陳若儀的年齡約38至39歲，「是不是她啊！好興奮。」但該篇貼文已刪文。

「輔大陳若儀」的背景被起底，令不少網友相當興奮，在《匿名2公社》發文敲碗「輔大陳若儀」的照片，「我想看Kelly的照片a」、「給我a 其餘免談，想知道傳說輔大陳若儀」、「會不會只是虛擬人物」、「有沒有輔大號稱輔大陳若儀的同學給一些資訊」。