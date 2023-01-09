美國加州北部遭受狂風暴雨侵襲，今晚仍有11萬多戶停電，且預計還會出現更極端天氣。

美國國家廣播公司新聞網（NBC News）報導，美國國家氣象局（National Weather Service）在公告中指出，風暴接二連三侵襲可能造成土石流和暴洪。

國家氣象局表示，西岸「仍是氣旋接二連三不斷侵襲的目標範圍」，氣旋在太平洋上空增強的同時，朝陸地方向移動。

加州首府沙加緬度緊急服務辦公室（Sacramento County Office of Emergency Services）今晚下令人口超過6200人的威爾頓（Wilton）地區居民立即撤離。

撤離令說：「洪水迫在眉睫。出於謹慎考量，居民必須在道路變得無法通行之前離開。水位不斷上漲可能會溢出到附近道路，切斷聯外通道。」

根據氣象預報，沙加緬度山麓地區預計到11日會有約150到300毫米降雨量。

沙加緬度郡緊急服務辦公室也警告，沙加緬度市東南方的威爾頓地區最強風速可達每小時96公里。沙加緬度郡官員說，已在麋鹿林（Elk Grove）開設疏散中心。

聖克魯斯郡警長暨法醫辦公室（Santa Cruz County Sheriff-Coroner）今晚對低海拔社區居民發出疏散警告，呼籲他們收拾好必要物品，準備隨時撤離。

加州部分學校宣布明天停課。

根據電力供應追蹤網站PowerOutage.us，今天稍早加州約54萬戶停電後，超過40萬戶家庭和企業目前已恢復供電。

截至晚間仍有11萬9578戶仍無電可用。多數停電發生在加州北部。