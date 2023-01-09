苗栗縣政府9日在第一辦公大樓舉辦「原藝綻放」記者會，由縣長鍾東錦帶領來賓啟動112年原住民泰雅賽夏假日藝文系列；未來1年，兩座原住民場館將在假日規畫精彩的音樂及舞蹈動態展演，全年達127場次，配合靜態文物展以存續原住民族文化精神並彰顯族群特色。

今年原住民族泰雅賽夏假日藝文系列「原藝綻放」聯合記者會，9日上午在縣府大廳舉行，由在地原住民青年組成的傳源文化藝術團以精彩歌舞揭開序幕，宏亮歌聲與精湛舞蹈，吸引不少洽公民眾觀賞。縣長率同原住民族事務中心主任蔣意雄、秘書陳智怡出席，並與縣議員楊文昌、劉美蘭及原住民聯族文化推廣協會理事長葉花香等來賓，主持假日藝文系列與1次暢遊7大場館啟動儀式。

蔣意雄說，泰雅文物館恢復不收門票後人潮明顯回流，2020年有3萬多遊客入場，2021年因疫情影響減至1.8萬人，但2022年又大幅突破7萬人次大關，緊鄰文物館的親子公園去年底已開放，今年有信心締造10萬人次新高紀錄。縣府為呈現豐富的原住民人文特色，讓外界看見原住民族的人文風情、熱情與活力，規畫讓族人用悠揚的樂聲及舞蹈傳揚自己的文化精髓。

蔣意雄表示，今年規畫以音樂和舞蹈的動態展演，盼傳達原住民族文化精神、彰顯族群特色，並帶動觀光人潮、活絡在地產業經濟。

其中，賽夏族民俗文物館1月22日至27日，以及1月28日起每月第2、4周的星期六下午14：20到15：00或14：20到16：20，計有28場次演出；泰雅文物館則自1月22日至27日，以及1月28日起特周六下午14：20到15：00及周日上午10：00到12：00，計有99場次表演。

鍾東錦表示，文化、觀光及產業關係密不可分，此次假日藝文系列活動的規畫，有助保存原住民族特有的文化和禮俗，未來賽夏和泰雅兩座場館除了原有文物展覽外，新增動態表演能拉近遊客距離，往往為遊客興致掀起新一波高潮，進而留下最深刻印象，將來泰安兩家星級溫泉飯店啟用後，可融入這些精彩音樂和歌舞節目。另，居住都會地區的原住民也不少，縣府也會盡心盡力提供優質的照顧與服務。

另，62線道路經常因豪雨或地震就坍方成災，造成交通中斷甚至傷及人員車輛的交通問題。鍾東錦說，目前縣府工務處密切與內政部營建署聯繫結果，將採河堤共構方式銜接到泰安鄉清安豆腐街，為遊客和鄉親建構一條安心又安全的康莊大道，行車安全無虞，也不怕交通中斷延遲返家或無法如期上班，有助吸引更多遊客到泰安觀光休閒，品嘗風味餐飲並選購伴手禮，相對增加原住民鄉親的經濟收益，如此才是長久之計。

縣議員楊文昌與劉美蘭，兩人都讚譽鍾東錦對原住民藝文傳承及農特產品行銷的重視，更以活潑的藝文展演為場館挹注活力與魅力，他們期待「原住民因特有文化而美麗，更因縣長與鄉親的大力相挺而增加國際能見度。」