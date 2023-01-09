新竹棒球場挖出廢土、磚塊與電線，再度引發軒然大波，前市長林智堅事不關己的聲明更是惹火外界，媒體人黃揚明翻出林智堅臉書的棒球場監工照，笑說還以為是去外拍的。台北市議員王世堅今也怒轟林智堅是「什麼都不懂的一個草包」、「他憑什麼講高虹安啊」，12億元的工程款已經讓人家領走11億7千萬，還沒驗收，根本明顯違法，林應被檢調調查甚至收押。

民進黨近來選舉吞下3連敗，王世堅及立委高嘉瑜被基層點名開除黨籍？王世堅下午受訪直言，乞丐趕廟公啦，有一些支持者的心境自己可以理解，但他要提醒不要愚忠，要為民進黨好必須實話實說，不要被少數混水摸魚的人騙了。

王世堅說，混水摸魚的人，想要幹壞事的人都會呼籲黨要團結，團結對於政黨、所有台灣民眾而言不是問題，台灣民眾一向很團結，少數把握權柄要幹壞事的人才會叫人家團結，團結的前提要建立在是非分明、黑白清楚，這才叫團結，不是什麼是非都不講、包成一堆，「這個叫團結嗎？這叫和稀泥」。

王世堅話鋒一轉炮轟，新竹球場的事情已經很清楚了，誰幹壞事就把誰揪出來，還在那邊秀當時監工的照片，「那很噁爛嘛」、他批評什麼都不懂的草包，讓全台灣人民對民主改革、對台灣人治理自己台灣產生了信心危機，這些傢伙混水摸魚，拿著綠旗搖一搖，就希望大家傻傻跟隨他們，「不，錯了，我們民進黨有智慧，懂的分析的人很多，他們要搞清楚」。

媒體追問草包是指林智堅嗎？「他何止草包！對！我就指他」，王世堅高聲痛罵，林智堅還敢在那邊說三道四什麼，他說現在工程還沒驗收，12億元的工程款已經讓人家領走11億7千萬，卻還沒驗收，工程款現在只剩2.5％，「天啊，明顯違法」。

王世堅強調，林智堅應該被檢調調查，甚至收押，這麼大的金額，從基層監工、工地主任、公務所到市政府每一個科室，要市長核准才可以發這些款項出去，這已經明顯違法，「他憑什麼講高虹安啊，高虹安60萬、他12億欸！2000倍！其他的工程還沒講」，王世堅說，如果還有民眾打去罵高嘉瑜和他，要先搞清楚，不要被賣了還幫人家數鈔票。