備受各界關注的台北市第三選區立委補選昨（8）日落幕，最終由國民黨人王鴻薇獲勝，但在中山區，她卻小輸對手吳怡農844票。對此，曾參選過該區立委的前立委郭正亮建議，中山區政黨色彩複雜，王鴻薇除了最好在當地要多設立幾個服務處、認真經營選區外，也需要扭轉深綠選民對她曾是新黨籍的刻板印象。

郭正亮今日在中天政論節目《大新聞大爆卦》坦言，不同於王鴻薇長期經營、選民有感受到危機動員的北松山，由於她沒經營過中山區，因此有些地方真的感受不到在選舉，如在中山區政黨色彩偏藍的大直，自己就有幾個朋友因此沒出門投票。

郭正亮接著說，中山區也有不少深綠的里，這點對王鴻薇來說相當吃虧，因為王過去曾是新黨籍，很多深綠人士一定會對她有刻板印象，因此她必須要想辦法扭轉選民的觀感，讓選民感受到她會很認真經營此區。

郭正亮建議，距離下次投票只剩一年多，王鴻薇在中山區需要設立兩個服務處，一個設在偏藍的大直，另一個設在中山區偏綠的地區，她提到該區選民雖然較在乎「比較實際的東西」，但人情味還是很濃，王鴻薇需要好好去經營、做選民服務。

郭正亮補充，蔣萬安2016年第一次選立委時，與妻子多次前往中山區拜票，更至少在三個深綠里的市場掃街，曾有當地深綠里長告訴他，認為蔣相當認真。