永豐銀行以行動支持台灣體壇多元發展，再度結合運動與金融服務，即日起，推出「DAWHO現金回饋Debit卡」與「永豐SPORT卡」全新主題套卡，邀請桃園永豐雲豹職業籃球隊球員－「魔獸」霍華德擔綱主題卡面人物，號召民眾善用數位帳戶－大戶DAWHO精明理財，累積運動量則享SPORT卡消費回饋。新戶可獲得「魔獸」霍華德獨家聯名商品。

永豐銀行去（2022）年冠名贊助「桃園永豐雲豹」籃球隊，加上「魔獸」霍華德來台參與賽事均備受各界關注；為號召全民持續關注體育，即日起，永豐銀行推出由「魔獸」霍華德擔綱主題卡面人物的「DAWHO現金回饋Debit卡」與「永豐SPORT卡」套卡。

法定年滿18歲即可自行開戶，輕鬆由大人轉大戶DAWHO，享新臺幣30萬元內、活儲優利最高1.5％及20次跨行提款、轉帳免手續費，鼓勵民眾善用DAWHO核心服務：消費、投資、儲蓄與彈性資金；每月運動消耗達7000卡路里享SPORT卡刷卡回饋，最高可獲8％豐點（1豐點＝1元），協力培養全民運動風氣。

為回饋廣大卡友，新戶申辦永豐魔獸SPORT信用卡且綁定Apple Pay／Google Pay等行動支付，核卡45天內一般消費累積滿3000元，可獲得魔獸獨家聯名老帽；SPORT卡友推薦4名新戶申辦永豐魔獸SPORT卡、每位新戶核卡30天內任刷一筆消費，推薦人可獲魔獸獨家聯名籃球；SPORT卡友刷卡消費滿額，再享桃園永豐雲豹隊主場雙人門票、每月抽球隊／魔獸周邊限量商品等抽獎機會。

永豐銀行長期支持國內體壇多元發展、善盡企業社會責任，贊助包括籃球、足球及霹靂舞等多項賽事，創造民眾與社會多贏局面，並獲頒「體育推手獎」與「運動企業認證」肯定；也鼓勵消費者結合運動與生活，於2018年發行國內首張運動信用卡－永豐SPORT卡，搭配「汗水不白流」APP串接個人運動、消費與金融服務，建構多元運動生態圈。