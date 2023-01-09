苗栗市長邱鎮軍（左二）化為愛心大使一起響應公益。（李京昇攝）

創世基金會每年在農曆春節前，都會舉辦寒士吃飽愛心尾牙活動，但今年受到新冠疫情、通貨膨脹等影響，不過基金會不畏艱難，持續舉辦愛心尾牙活動，因應疫情採「送禮到家」的方式，9日起從苗栗市開始發贈，苗栗市長邱鎮軍共襄盛舉，陪同將年禮及紅包親送給植物人家屬。

邱鎮軍說，創世基金會長期深入照顧在地植物人家庭，他此次將選舉補助款5萬元，捐助支持第33屆寒士吃飽30活動，將市民們的支持化為愛心，幫助苗栗地方弱勢鄉親，很榮幸此次擔任愛心大使，陪伴創世一起送禮到需要的植物人家中。

苗栗院長陳綠蓉表示，感謝邱鎮軍肯定創世的服務，此次苗栗縣送愛至110個植物人家庭，除給予1份年節應急紅包外，年禮包含五福嫩骨煲、櫻花蝦米糕、人蔘糯米雞、海苔芝麻豬肉鬆、富貴滷蹄花、年年有鯖魚及黃金白菜滷等七道美味佳餚，熟食包裝，透過簡單加熱，即可成為豐富的應景年菜，她也盼社會大眾認助年禮及紅包，或支持植物人常年服務。