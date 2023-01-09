晶華(2707)國際酒店集團2018年策略結盟洲際酒店集團（IHG），由IHG負責麗晶酒店（Regent）海外布局。晶華董事長潘思亮今（9）日表示，這件結盟案如今看來為晶華帶來諸多好處，並透露香港麗晶酒店有機會在第二季開幕迎賓，使麗晶品牌得以重返香江。

據IHG揭露，麗晶酒店目前有8處據點籌備中，包括馬來西亞吉隆坡、印尼雅加達及峇里島Canggu、日本京都、中國大陸三亞海棠灣及四川成都等。而上海北外灘的海鷗飯店、法國坎城的卡爾頓（Carlton Cannes）酒店，亦預計今年完成改裝後掛上麗晶品牌重新開幕。

晶華2018年宣布與IHG策略結盟，將子公司RHW釋股51％給IHG成為合資公司，由IHG負責麗晶酒店海外市場經營開發，晶華則保有台灣麗晶品牌商標權及特許經營權。RHW收取全球麗晶據點總營收1.5～2％為授權金，晶華按持股比例認列49％獲利。

晶華董事長潘思亮今日受邀參與天下經濟論壇，會後受訪時表示，這件策略結盟案如今看來為晶華帶來諸多好處，「人家幫我賺錢、也少虧好幾億」，意味在疫情期間減少認列虧損。他也認為，在全球化時代下，關鍵仍在於回歸在地領導能力（Local Leadership）。

而讓麗晶酒店重返香港，也是晶華決議與IHG策略結盟的原因之一。香港麗晶酒店1980年於九龍尖沙咀開幕，為奠定麗晶成為全球奢華酒店品牌的重要據點。惟因業主面臨財務危機，2001年將物業產權及管理權出售給IHG，並更名為香港洲際酒店。

隨著IHG接掌麗晶海外經營開發，香港洲際酒店於2020年中暫停營業，展開30年來最大規模裝修，預計將重新以「香港麗晶酒店」品牌回歸市場。潘思亮對此透露，待香港局勢趨穩後，香港麗晶酒店可能會在第二季重新開幕迎賓。

而IHG近年亦積極拓展麗晶酒店據點布局，包括2020年中接手原上海浦東四季酒店經營管理、更名上海浦東麗晶酒店，越南富國島麗晶酒店則於去年4月開幕迎賓。潘思亮表示，春節將帶著家人前往富國島麗晶渡假體驗。