國民黨和無黨以人數優勢反對民進黨2提案。(蔡依珍攝)

議長邱奕勝。(蔡依珍攝)

市長張善政(前排右一)率市府團隊列席。(蔡依珍攝)

桃園市議會9日臨時會上演藍綠攻防，無黨聯盟總召李家興動議將墊付案授權議長邱奕勝核處，遭綠營議員反對，但在藍營和無黨聯手下，綠2度表決都失利，會後批藍帶頭放水、弱化議會職權，藍營則強調是從前縣長呂秀蓮時期就有的慣例，呼籲民進黨不要把雙標惡行帶進議會。

無黨聯盟總召李家興9日提臨時動議，因應中央補助款有執行時效的要求，若遇休會期間，授權議長邱奕勝核定墊付案，原已經大會同意敲槌通過，但民進黨議員張肇良不滿，提議應訂定墊付金額上限，超過仍要送大會討論，同黨議員劉仁照也聲援，全年2／3時間都在開議，大的金額應回到議會審查，也是議員的職權，黨團總召呂林小鳳也提出程序問題，指討論議案未提前將文書資料提供給議員，通過有爭議。

提案的李家興連忙解釋，依內政部1995年函示，經大會授權，在休會期間墊付案可由議長本於權責決定，從前縣長呂秀蓮時代至今都是如此，否則有急迫性的政策推動受阻，也非市民之福，且議長過去也都會知會三黨總召，自己是照慣例提出動議。

「你們這樣不是針對我嗎？」輪番發言讓邱奕勝略為動怒，直指墊付案不是今天才有，過去也從來沒有設限，且該案已敲槌通過原規定是不得再討論，但他仍尊重議員言論進入表決，在45位議員中，有16位贊成、28位反對，最終仍通過授權。

劉仁照再度動議，指六都只有桃園在審預算時，一讀會是大會審查，直言升格以來預算逐年攀升逾1400億，自己是會計出生都看得很吃力，新進議員更難消化，建議師法期他五都，一讀會時落實分組審查，但仍不敵藍營和無黨聯手，以19票比26票鎩羽而歸。

「國民黨不想審預算，那讓民進黨來審！」劉仁照會後直指民進黨團提案讓預算落實分組審查和市府墊付款要通過議會審查，都是本於議員職責為市民看省荷包，豈料都被國民黨封殺，痛批國民黨帶頭放水、弱化議會職權。

國民黨團總召梁為超則表示，從前縣長呂秀蓮時代，經過朱立倫、吳志揚、鄭文燦，都是授權議長核可墊付案等「臨時新增的政府支出」，議會也都是採聯席審查方式舉行，新的議會只是在多數決下，按照過去慣例執行，且此案也是無黨聯盟總召李家興提案，非國民黨，呼籲民進黨不要把雙標惡行帶進議會，鄭文燦時代怎麼做都行，張善政怎麼做都要杯葛。