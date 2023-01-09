汽車傳動系統製造廠和大工業2022年合併營收為73億3984萬元，較2021年成長9.65％，創歷史新高紀錄。為提前布局世代換車潮及電動車崛起，和大今年即積極佈署建置新世代AI廠房，嘉義五廠規劃為金屬科技廠及精密AI廠使用，總投資金額達35億元。

和大表示，第一期工程金屬科技廠營建工程正緊鑼密鼓興建中，預計將在2023年第三季設備安裝，第四季正式投產，預期提高熱處理生產效率及製程瓶頸，間接挹注未來營運成長動能，預期全年營收仍可持續增長，逐步邁向百億營收目標。

全球淨零碳排趨勢，與各國積極推展新能源電動車政策下，2022年各家電動汽車大廠在一片景氣低迷下，仍然大鳴大放。全球電動車款增加與產能提升等因素，帶動電動車崛起，並將持續維持成長軌道。展望2023年全球電動車銷量預期仍可大幅增長。

隨著國境解封，全球客戶陸續蒞廠商務拜訪，並帶來新商機及展望，除原有客戶產品外，2023年也將有新客戶與新項目接續量產投入，整體電動車傳動領域的市佔率仍將持續增加，進而帶動營收持續成長。

和大身為各大電動車廠減速機構指名供應廠商，目前新能源市場包含美國電動車大廠、美國物流公司、韓國L公司、日本M公司……等，都有委託和大設計與製造，顯現公司多年來布局新能源市場的具體成果。